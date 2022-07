Breaking News: दिल्ली में पुलिस के जवान ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. पुलिस जवान ने अपने ही तीन साथियों को गोली मार दी. इनमें से दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. एक पुलिस कर्मी घायल हो गया. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने घटना के बाद आत्मसमर्पण कर दिया. जानकारी के अनुसार, आरोपी जवान सिक्किम पुलिस का जवान है. वह हैदरपुर प्लांट में तैनात था.Also Read - रास्ता चलते मिलेगा ट्रैफिक का लाइव अपडेट, दिल्ली पुलिस ने FM से मिलाया हाथ, ऐसे मिलेगी जानकारी

A Sikkim Police personnel posted at a water plant in the Haiderpur area of Delhi shot 3 personnel, after which 2 were killed & one was injured: Delhi Police

Also Read - यूपी: पति को जेठानी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने वाली प्रेग्नेंट नवविवाहिता की लाश घर में दफनाई मिली

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सिक्किम पुलिस के जवान हैदरपुर के एक वाटर प्लांट में तैनात थे. जिन्हें गोली मारी गई वो भी सिक्किम के ही हैं. दो की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी पुलिस जवान पुलिस की गिरफ्त में है.

इस तरह की ये पहली घटना नहीं है. दो दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिला स्थित एक शिविर में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के एक जवान ने अपने तीन सहकर्मियों को गोली मार दी थी. तीनों घायल हो गए थे, जबकि आरोपी जवान ने घटना के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. यह घटना जिले के देविका घाट सामुदायिक केंद्र पर हुई थी. कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने अपने साथियों पर गोलियां चलाईं थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल घायल हो गये.