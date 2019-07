बेंगलुरूः कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अपनी 13 महीने पुरानी गठबंधन सरकार को बचाने की कवायद के तहत बगावत पर उतरे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं. इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायक रामालिंगा रेड्डी के साथ किसी अज्ञात स्थान पर बैठक की. वैसे मुंबई में डेरा डाले हुए कांग्रेस-जद(एस) के असंतुष्ट विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे. कर्नाटक की सत्तारूढ़ जद(एस)-कांग्रेस सरकार शनिवार को गठबंधन के 13 विधायकों के अचानक इस्तीफा देने के बाद संकट में आ गई. इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है. विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि वह घटनाक्रमों पर नजर रख रही है और उसने संकेत दिए कि पार्टी सरकार बनाने के विकल्पों पर विचार कर रही है.

दूसरी तरह कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने आज सुबह नास्ते पर कांग्रेस के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे सभी लोग इस्तीफा देकर विधायकों को समायोजित करेंगे।

गौरतलब है कि कांग्रेस-जद (एस) सरकार उस समय संकट में घिर गई जब गठबंधन के 13 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया. इनमें से 12 विधायकों ने शनिवार को ही इस्तीफा दे दिया था. राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के 118 विधायक हैं. अगर इन विधायकों के त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार अल्पमत में आ सकती है. इस्तीफा देने वाले 13 विधायकों में से 10 मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए हैं.

इस्तीफा देने वाले एक विधायक एसटी सोमशेखर ने मुंबई में कहा, ‘‘हम 10 विधायक यहां हैं, कुल 13 विधायकों ने अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है और राज्यपाल को सूचित कर दिया है. इस्तीफा देने वाले सभी 13 विधायक एक साथ हैं और इस्तीफा वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है.’’ इस्तीफा देने वाले अन्य विधायकों के साथ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘तीन और विधायक रामलिंगा रेड्डी, मणिरत्ना और आनंद सिंह जल्द हमारे साथ आएंगे.’’

Karnataka Deputy CM G Parameshwara: I’ve called a breakfast meeting of all the Ministers belonging to Congress party, to discuss the present political developments & the fallout. We know what BJP is trying to do. If need be, all of us may resign & then accommodate the MLAs pic.twitter.com/zQKoJBzuqD

— ANI (@ANI) July 8, 2019