कर्नाटक में जारी सियासी खेल में नया मोड़ आ गया है. इससे जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि असंतुष्ट विधायक आज शाम छह बजे विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्हें अपने इस्तीफे के निर्णय से अवगत कराएं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वह इनके इस्तीफे पर आज ही फैसला लें. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई के दिन यानी शुक्रवार को उसे स्पीकर के फैसले से अवगत करवाया जाए.

अदालत ने बागी विधायकों की ओर सुरक्षा की चिंता जताने पर राज्य के पुलिस प्रमुख से विधायकों को मुंबई से बंगलुरू पहुंचने के बाद उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराने को कहा. गौरतलब है कि 10 बागी विधायक मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए हैं. उनसे मिलने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार पहुंचे थे लेकिन विधायक उनसे नहीं मिले. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बागी विधायकों के स्पीकर से मुलाकात के वक्त उनका कांग्रेस और जेडीएस नेताओं से आमना-सामना हो सकता है. उधर, कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता डी शिवकुमार ने बार फिर कहा है कि उन्हें भरोसा है कि बागी विधायक उनके साथ हैं और वे आएंगे व अपना इस्तीफा वापस लेंगे.

Karnataka Minister and Congress leader DK Shivakumar in #Bengaluru: We have confidence that the MLAs will be with us. I hope they will come back and withdraw their resignation. #Karnataka pic.twitter.com/qmfqPsPRee

— ANI (@ANI) July 11, 2019