Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने प्रवासी लोगों को मिले मतदान के अधिकार के कानून का विरोध किया है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें तय किया गया है कि जम्मू-कश्मीर में गैर-स्थानीय लोगों के लिए मतदान का अधिकार का विरोध किया जाएगा. सर्वदलीय बैठक फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई जिसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहीं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं. फारूक अब्दुल्ला के आवास पर सर्वदलीय बैठक में एनसी, पीडीपी, भाकपा, सीपीआईएम, कांग्रेस, शिवसेना शामिल रहीं.Also Read - क्या जम्मू-कश्मीर में बढ़ गए 25 लाख बाहरी मतदाता? अब प्रशासन ने बताए ये तथ्य, जानिए

बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिरदेश कुमार द्वारा संशोधित मतदाता सूची में जम्मू-कश्मीर में रहने वाले ‘‘गैर-स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने’’ की बात कहे जाने के बाद नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. Also Read - कश्मीर मतदाता: जम्मू कश्मीर में वोट देंगे गैर कश्मीरी भी, महबूबा और फ़ारुक अब्दुल्ला की बड़ी बेचैनी | Watch Video

Srinagar | We all parties are against this new law (voting rights for non-locals in J&K), we oppose it. We are also thinking about going to court on this: National Conference leader & former J&K CM, Farooq Abdullah pic.twitter.com/f8llEx9wQe

