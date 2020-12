PM Narendra Modi addresses farmers at the ‘Kisan Kalyan’ event in Raisen of Madhya Pradesh: through video conferencing: मध्‍य प्रदेश के लगभग 35.50 लाख किसानों को आज शुक्रवार को करीब 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि दी जा रही है. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है. भारत की कृषि, भारत का किसान, अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता है. दुनिया के बड़े-बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती. Also Read - एनडीए के इस पूर्व सहयोगी ने कहा- वाजपेयी के सिद्धांत छोड़ चुकी है भाजपा

पीएम मोदी ने कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया सारा श्रेय अपने पास रखें. मैं आपके सभी पुराने चुनाव घोषणापत्रों को श्रेय दे रहा हूं. मैं किसानों के जीवन में आसानी चाहता हूं, मैं उनकी प्रगति चाहता हूं और कृषि में आधुनिकता चाहता हूं. उन्‍होंने कहा, राजनीतिक दलों को किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए. फार्म कानूनों को लागू हुए 6-7 महीने हो चुके हैं. लेकिन अब अचानक झूठ के जाल के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन गिरवी रखने के लिए खेल खेले जा रहे हैं. Also Read - Farmer Protest Latest News: Kisan Aandolan का 23वां दिन, दिल्‍ली बॉर्डर पर अड़े किसान, बोले- PM बात करें

प्रधानमंत्री ने कहा, बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है. ये कृषि सुधार, कानून रातों-रात नहीं आए. पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है. कम-अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है. Also Read - PM Modi To Address Farmers Today: आंदोलन के बीच आज किसानों से बात करेंगे पीएम मोदी

पीएम ने कहा, किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए, जो पहले अपने घोषणापत्रों में इन सुधारों की बात लिखते थे, बड़ी-बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे. लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे वादों को भी पूरा नहीं किया. सिर्फ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसान उनकी प्राथमिकता नहीं था.

पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने कहा, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्जमाफी की बात करते हैं. और कर्जमाफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर हो जाते है क्या? जो छोटा किसान बैंक नहीं गया, जिसने कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने.

पीएम ने कहा, तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृष्य में भारत का किसान, सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती. पहले ही बहुत देर हो चुकी है. जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो अब हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक-एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है.

पीएम मोदी ने कहा, देश के किसान, किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं.

पीएम ने कहा, सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणापत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं. सिर्फ इन मांगों को टालते रहे. और देश का किसान, इंतजार ही करता रहा.

प्रधानमंत्री ने कहा, अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणापत्र देखे जाएं, उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी चिट्ठियां देखीं जाएं, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं, वो उनसे अलग नहीं हैं.

पीएम ने कहा, किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट. रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे. जबकि किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है. हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया.

प्रधानमंत्री ने कहा, किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं हिला. इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े. इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का इस्तेमाल किया है.

