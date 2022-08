Rakesh Jhunjhunwala Death News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने (PM Modi on Rakesh Jhunjhunwala) रविवार को शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने आर्थिक जगत में अमिट छाप छोड़ी है. झुनझुनवाला (62) का रविवार सुबह मुंबई में निधन हो गया. मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘राकेश झुनझुनवाला जिंदादिल, हाजिरजवाब और गहरी समझ वाले व्यक्ति थे. उन्होंने आर्थिक जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है.’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘वह (Rakesh Jhunjhunwala) भारत की प्रगति को लेकर बहुत जुनूनी थे. उनका दुनिया से जाना दुखद है. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना. ओम शांति.’’Also Read - Rakesh Jhunjhunwala के अरबपति बनने की कहानी, 5000 रुपये से खड़ा कर लिया 40 हजार करोड़ का साम्राज्य

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7 — Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2022

Also Read - Rakesh Jhunjhunwala Career: कितना पढ़े हैं राकेश झुनझुनवाला, 5 हजार से की थी करियर की शुरुआत, अब हजारों करोड़ों की है नेटवर्थ

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी झुनझुनवाला के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वह एक रिस्क टेकर इंवेस्टर थे, जिन्हें शेयर बाजार की जबरदस्त समझ थी. उन्होंने कहा कि राकेश झुनझुनवाला को भारत की ताकत और क्षमताओं पर जबरदस्त विश्वास था.

Shri Rakesh Jhunjhunwala is no more. Investor, bold risk taker, masterly understanding of the stock market, clear in communication- a leader in his own right. Fondly remember several conversations we’ve had. Had strong belief in India’s strength and capabilities. Condolences — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) August 14, 2022

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि झुनझुनवाला के विशाल अनुभव और शेयर बाजार की समझ ने अनगिनत निवेशकों को प्रेरित किया है. उन्हें उनके बुलंद दृष्टिकोण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना.

Union Home Minister Amit Shah “anguished” at the demise of ace investor Rakesh Jhunjhunwala. His vast experience & understanding of the stock market have inspired countless investors. He’ll always be remembered for his bullish outlook. My deepest condolences to his family: HM pic.twitter.com/c50syD8izu — ANI (@ANI) August 14, 2022

पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने भी राकेश झुनझुवाला के निधन पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय मीडिया के प्रति राकेश झुनझुनवाला का विश्वास इसके विकास में खासा महत्वपूर्ण रहा. उन्हें सिर्फ एक स्ट्रीट नहीं बल्कि समूचा भारत हमेशा याद करेगा.

His confidence and belief in India Inc. has contributed immensely to its growth. Not just one Street, but many across the Nation will miss you, forever! Rest in Peace #RakeshJhunjhunwala Om Shanti🙏 — Subhash Chandra (@subhashchandra) August 14, 2022

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिग्गज निवेशक और अरबपति कारोबारी राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala Died) का आज सुबह 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. आज सुबह उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर (Rakesh Jhunjhunwala Death News) की पुष्टि अकासा एयर के सोर्स ने कन्फर्म की है.