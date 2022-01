Subhash Chandra Bose’s 125th Birth Anniversary: देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है. आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था. वह एक महान राष्ट्रभक्त थे. उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर देश की आजादी के लिए लड़े थे. आज भी उनकी प्रेरक बातें रग-रग में देशभक्ति का जज्बा जगाती हैं. सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित तमाम हस्तियों ने उन्हें स्मरण और नमन किया.Also Read - Netaji Subhash Chandra Bose की प्रतिमा के होलोग्राम का PM Modi आज करेंगे अनावरण, जानें क्या होगा खास

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत उन्हें कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि देता है. आजाद हिंद के अपने विचार के प्रति अपनी असीम प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उन्होंने जो साहसिक कदम उठाए, वही उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं. उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे.'

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती पर सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि. मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं. हमारे राष्ट्र के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर हर भारतीय को गर्व है.'

सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।

I bow to Netaji Subhas Chandra Bose on his Jayanti. Every Indian is proud of his monumental contribution to our nation. pic.twitter.com/Ska0u301Nv

— Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2022