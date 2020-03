गुवाहाटी: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने रविवार को भरोसा जताया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को परास्त करेगी और वहां सरकार बनाएगी. माधव ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता बंगाल में पार्टी के वोट आधार को मजबूत करने के लिए वहां काफी समय व्यतीत कर रहे हैं. माधव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में, हम अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं. गृहमंत्री स्वयं वहां काफी समय व्यतीत कर रहे हैं तथा अन्य वरिष्ठ नेता भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. एक वर्ष के भीतर हम वहां जीतने की स्थिति में होंगे.’’

Ram Madhav, BJP National General Secretary in Guwahati: In West Bengal, we are trying our best to win the election (2021 state Assembly election). This time we will defeat Mamata Banerjee’s government & form BJP government there. (08.03.2020) pic.twitter.com/JTJg1e5w8l

