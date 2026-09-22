बारिश थमते ही दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण, ग्रेटर नोएडा में 300 पार AQI- जानें अपने इलाके का हाल

Delhi Pollution: बारिश थमते ही दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण डराने लगा. मौसम साफ होते ही प्रदूषण ने एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 330 तक पहुंच गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. वहीं, नॉलेज पार्क-3 का AQI 209 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब’ श्रेणी में है.
राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों के अनुसार, चांदनी चौक का AQI 235, आनंद विहार का 208, बवाना का 203 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 162 दर्ज किया गया है. इसके अलावा, बुराड़ी क्रॉसिंग (159), सीआरआरआई मथुरा रोड (159) और आया नगर (127) जैसे इलाके भी प्रदूषण की चपेट में हैं.
गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है. यहां लोनी का AQI 203, वसुंधरा का 187, इंदिरापुरम का 186, वेद विहार-लोनी का 171, संजय नगर का 164 और गोविंदपुरम का 123 दर्ज किया गया है. एनसीआर में मौसम तो शुष्क और साफ बना हुआ है, लेकिन यह साफ मौसम प्रदूषण के लिए मुफीद साबित हो रहा है. बारिश न होने के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक कण जमा हो रहे हैं, जिससे दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में AQI ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है.
उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और तापमान में भी खास उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. हालांकि, मौसम साफ होने और बारिश थमने के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है.
22 सितंबर से 24 सितंबर तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. इन दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, 25 सितंबर से 27 सितंबर तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. इन दिनों में भी तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा.
(इनपुट: IANS)