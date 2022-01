किसी भी हालात में पूरी जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ रिपोर्टिंग करना ही जी मीडिया की पहचान रही है. ऐसे ही एक बार फिर से कोरोना वायरस की विषम परिस्थितियों में पूरी जिम्मेदारी के साथ कवरेज करने और अफवाहों पर लगाम लगाने में Zee Media की भूमिका की सराहना की गई है. जी मीडिया को कोरोना वायरस के दौरान की गई रिपोर्टिंग के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है.Also Read - PM Modi High Level Meeting: कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की मुख्यमंत्रियों संग बैठक, अमित शाह भी रहे मौजूद

भारत की तरफ से से टीवी न्यूज और मल्टीमीडिया कैटेगरी में Zee Media की Health correspondent पूजा मक्कड़ (Pooja Makkar) को कोरोना वायरस के दौरान रिपोर्टिंग के लिए 'मर्क फाउंडेशन' (Merck Foundation) की तरफ से पहला पुरस्कार मिला.

"Big Congratulations to the Merck Foundation ‘Mask Up With Care’ Media Recognition Awards 2021 from Asian countries.

I look forward to celebrate with you all during the Award Ceremony which will be held soon via VC."

Senator, Dr. Rasha Kelej

CEO Merck Foundation pic.twitter.com/HGVK5VCcVg

— Merck Foundation (@MerckFoundation) January 13, 2022