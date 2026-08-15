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पुंछ में आतंकियों के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई, हथियारों का जखीरा बरामद, मचा हड़कंप

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर कई आईईडी, एके-47 की गोलियां और अन्य सामान बरामद किया. इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 15, 2026, 10:03 PM IST
Jammu Kashmir news
पुंछ में आतंकियों के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई (Image: IANS)

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली. संयुक्त टीम ने सुरनकोट सेक्टर के ड्राबा इलाके में एक आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ. सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई मिली जानकारी के आधार पर की. तलाशी अभियान के दौरान मिले सामान से माना जा रहा है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से किसी बड़ी घटना को टालने में मदद मिली. इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जवान आसपास के क्षेत्रों पर नजर रख रहे हैं.

सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन

अधिकारियों के अनुसार, ड्राबा इलाके में आतंकी ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान शुरू किया. इस कार्रवाई में 16 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन की टीम शामिल थी. जवानों ने इलाके में सावधानी से तलाशी ली. इस दौरान उन्हें जमीन के अंदर और आसपास छिपाकर रखा गया सामान मिला. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर जांच की, ताकि कोई संदिग्ध सामान या आतंकी गतिविधि से जुड़ा व्यक्ति छिपा न रह जाए. अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभी जारी है. सुरक्षा बल आसपास के जंगलों और दूसरे संभावित ठिकानों की भी जांच कर रहे हैं.

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आईईडी और एके-47 की गोलियां मिलीं

तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को कई खतरनाक सामान मिले. अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सामान में एक गमला-प्रकार का आईईडी, एक गोल-प्रकार का आईईडी और चार छोटे आईईडी शामिल हैं. इसके अलावा एक मोटोरोला वायरलेस सेट और एके-47 की सात गोलियां भी मिली हैं. सुरक्षा बलों ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. आईईडी मिलने के बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है. जवान यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सामानों को यहां कब और किस मकसद से रखा गया था. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस ठिकाने से जुड़े लोग आसपास के इलाके में सक्रिय हैं या नहीं.

जंगलों में पहले भी मिले आतंकी ठिकाने

पुंछ जिले में इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में कई आतंकी ठिकानों का पता लगाया है. सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसओजी ने सवजियां और खानेतर जैसे इलाकों में अभियान चलाकर हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था. इन कार्रवाइयों में मशीनगन की गोलियां, आईईडी, हैंड ग्रेनेड और एके सीरीज की राइफलें भी मिली थीं. इसके अलावा एलओसी के पास बालाकोट और मेंढर सेक्टर में गश्त के दौरान नशीले पदार्थ और विदेश में बने पिस्तौल भी बरामद किए गए. सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में गश्त बढ़ा रहे हैं, ताकि सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ या तस्करी को रोका जा सके.

राजौरी में भी लगातार तलाशी अभियान

पड़ोसी राजौरी जिले में भी सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश और उनके ठिकानों को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं. मंझाकोट सेक्टर के गंभीर मुगलान और दोरीमल इलाकों में मुठभेड़ के बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसओजी और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया. घने जंगलों और प्राकृतिक गुफाओं में छिपे संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स की मदद ली गई. थन्नामंडी के चमरैर जंगल में भी राष्ट्रीय राइफल्स ने एक आतंकी ठिकाना नष्ट किया. वहां से तैयार आईईडी, कपड़े और राशन मिला. इस्लामपुर भंगाई में एक छिपा सामान भी मिला, जिसमें कंबल, गैस स्टोव और खाने-पीने की चीजें थीं.

(इनपुट: IANS)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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