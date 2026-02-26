By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
डार्क वेब पर आपकी प्राइवेट चैट बेच रहे पॉपुलर मेंटल हेल्थ ऐप्स, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा
Data Breach Report 2026: ओवरसिक्योर्ड और ब्लीपिंग कंप्यूटर रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Play Store पर मौजूद कई जाने माने मेंटल हेल्थ ऐप्स लोगों के प्राइवेट डेटा को लीक कर रहे हैं.
Data Breach Report 2026: आज की डिजिटल दुनिया में नए खतरे पैदा हो रहे हैं, जिनका सबसे ज्यादा शिकार आम लोग बन रहे हैं. अब हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट ने दुनियाभर के लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल, Google Play Store पर मौजूद कई पॉपुलर मेंटल हेल्थ ऐप्स आपका डेटा खतरे में डाल रहे हैं. ये ऐप्स अब तक लगभग 1.5 करोड़ बार डाउनलोड किए जा चुके हैं.
ओवरसिक्योर्ड और ब्लीपिंग कंप्यूटर की रिसर्च खुलासा हुआ है कि एआई बेस्ड थेरेपी चैटबॉट समेत कई मेंटल हेल्थ ऐप्स में ऐसी खामियां पाई गई हैं, जिनकी वजह से लोगों की प्राइवेट थेरेपी चैट, मूड लॉग और मेडिकल जानकारी लीक होने का खतरा है.
डार्क वेब पर बिका यूजर्स का डेटा
एक केस में शोधकर्ताओं ने एक ही ऐप में सुरक्षा के लिहाज से 85 ज्यादा गंभीर से खामियां देखने को मिली हैं. रिपोर्ट की मानें तो ये ऐप्स जो पूरी दुनिया में लाखों बार डाउनलोड हो चुके हैं और अपने सर्वर पर डेटा सबसे सेफ और एन्क्रिप्टेड बताने का दावा करते हैं, उनके ऐप्स से भी डेटा लीक होने का खतरा है. मोबाइल सुरक्षा कंपनी ओवरसिक्योर्ड के फाउंडर सर्गेई तोशिन का कहना है कि मेंटल हेल्थ डेटा में विशेष जोखिम होते हैं. डार्क वेब पर थेरेपी रिकॉर्ड 1,000 डॉलर या उससे ज्यादा प्रति रिकॉर्ड में बेचे जाते हैं.
10 ऐप्स में मिलीं भारी कमियां
अपनी रिसर्च में ओवरसिक्योर्ड ने 10 मोबाइल ऐप्स की जांच की, जो मेंटल हेल्थ को ठीक करने का दावा करते हैं. जांच में सामने आया कि इन ऐप्स के भीतर के कुल 1,575 सुरक्षा खामियां मौजूद हैं. इनमें से 54 खामियां कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं, जबकि 538 मीडियम स्तर की और 983 छोटे स्तर की कमियां पाई गई हैं.
लॉगिन आईडी और पासवर्ड चोरी का डर
उनका मानना है कि भले ये सभी कमियां किसी बड़ी नहीं लगती हो, लेकिन इनका सबसे ज्यादा फायदा हैकर्स को मिल सकता है और वह लोगों का आसानी से लॉगिन आईडी और पासवर्ड चोरी कर सकते हैं. इसके अलावा, कुछ ऐप्स बाहर से आने वाले लिंक और कमांड ढंग से हैंडल करने पाने में सक्षम नहीं होते हैं. ऐसे में हैकर्स अंदरूनी हिस्सों या जानकारियों को टारगेट कर सकते हैं जिन्हें प्राइवेट ही रहना चाहिए.
