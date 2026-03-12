  • Hindi
Passport Seva: पासपोर्ट बनवाना हुआ और आसान, लोगों को घर के पास मिलेंगी ये सुविधाएं

Passport Seva: देशभर में 452 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने से पासपोर्ट बनवाना आसान हुआ. लोगों को अब कम दूरी तय करनी पड़ती है, समय और खर्च बचता है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में.

Passport Seva: सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को लोगों के और करीब पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी POPSKs की संख्या बढ़ाई है. राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि अभी देशभर में 23 सर्किल में कुल 452 पीओपीएसके काम कर रहे हैं. इन केंद्रों की मदद से अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बड़े शहरों तक लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता.

पासपोर्ट आवेदन में लगातार बढ़ोतरी

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन साल में पासपोर्ट आवेदन की संख्या भी काफी बढ़ी है. साल 2023 में कुल 35,05,818 आवेदन आए थे. इसके बाद 2024 में 32,38,811 आवेदन दर्ज किए गए. वहीं साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 39,59,325 हो गई. इन आंकड़ों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के आवेदन भी शामिल हैं. इससे साफ है कि देश में पासपोर्ट बनवाने की मांग लगातार बढ़ रही है.

लोगों को मिल रही बड़ी सुविधा

सरकार का कहना है कि पीओपीएसके शुरू होने के बाद लोगों के लिए पासपोर्ट सेवा काफी आसान हो गई है. पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को कई बार दूर शहरों में जाना पड़ता था. अब पोस्ट ऑफिस के जरिए यह सेवा नजदीक ही मिल रही है. इससे यात्रा में लगने वाला समय, खर्च और परेशानी काफी कम हो गई है. खास तौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिल रहा है.

देशभर में मजबूत हुई पासपोर्ट सेवा

पीओपीएसके शुरू होने के बाद देश में पासपोर्ट सेवा की पहुंच भी काफी बढ़ी है. सरकार समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करती रहती है, ताकि यह देखा जा सके कि लोगों को इससे कितना फायदा मिल रहा है. इन केंद्रों की वजह से आखिरी गांव तक पासपोर्ट सेवा पहुंचाने में मदद मिली है. साथ ही यह सेवा अब ज्यादा सस्ती, आसान और आम लोगों के लिए बेहतर बन गई है.

कई राज्यों में बड़ी संख्या में केंद्र

देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में पीओपीएसके खोले गए हैं. सबसे ज्यादा केंद्र उत्तर प्रदेश में 52 हैं. इसके बाद महाराष्ट्र में 42 और पश्चिम बंगाल में 41 केंद्र काम कर रहे हैं. वहीं बिहार में 37, तमिलनाडु में 32 और गुजरात व मध्य प्रदेश में 25-25 केंद्र हैं. इसके अलावा राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी कई केंद्र चल रहे हैं, जिससे लोगों को पासपोर्ट सेवा आसानी से मिल रही है.

