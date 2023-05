Video: सिद्धारमैया के आवास के बाहर लगे भगवान राम और बजरंग बली के पोस्टर को हटाया गया

Karnataka Assembly Elections 2023 Results: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली के मुद्दे पर खूब सियासत गरमाई रही और नतीजे आने के बाद कांग्रेसियों की बीच भी बजरंगबली की भक्ति का क्रेज खूब नजर आया. मुख्यमंत्री में जहां मुख्यमंत्री के चयन के लिए जहां बड़ी कवायद चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार दोनों ही सीएम पोस्ट की रेस में सबसे आगे हैं. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेंगलुरु के आवास के बाहर लगे भगवान राम और बजरंग बली के पोस्टर को हटाए जाने का ये वीडियो सामने आया है. हालाकि इसके पीछे क्या वजह है, ये सामने नहीं आ सका है. निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्दरमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं.

कांग्रेस ने बीजेपी को उसके एकमात्र दक्षिणी गढ़ कर्नाटक से पर्याप्त बहुमत के साथ बेदखल कर राज्य में शनिवार को शानदार वापसी की. कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आज शाम को होगी, जहां नेता के चयन को लेकर फैसला किया जाएगा. आठ बार के विधायक शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर की है.

डीके शिवकुमार को पार्टी के लिए संकटमोचक माना जाता है, जबकि सिद्दरमैया का पूरे कर्नाटक में प्रभाव है. अगर जेडीएस से निलंबित होने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले सिद्दरमैया को विधायक दल का नेता चुना जाता है तो यह मुख्यमंत्री के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल होगा. वह 2013-18 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे. शिवकुमार उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे. पार्टी के सूत्रों के अनुसार, नव निर्वाचित विधायकों की राय ली जाएगी और उसके आधार पर उन्हें जरूरत पड़ने पर अपने नेता के लिए वोट करने को भी कहा जा सकता है.