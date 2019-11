नई दिल्लीः गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से पहले 9 नवंबर को करतारपुर कॉरीडोर का उद्घाटन होना है. इस उद्घाटन से पहले एक बार इसमें इसमें राजनीति गर्मा गई है. करतारपुर कॉरोडोर के उद्घाटन से पहले पूरे पंजाब में इसके होर्डिंग्स लगाए गए हैं. मंगलवार को अमृतसर में कुछ ऐसे पोस्टर और होर्डिंग्स देखने को मिले जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक साथ दिखाया गया. इन पोस्टरों में नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर कॉरीडोर का असली हीरो बताया गया है.

आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम में नवजोत सिंह सिद्धू सहित कई भारतीय नेताओं को उद्धाटन के समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. अमृतसर में इन पोस्टरों को नवजोत सिंह को निमंत्रण मिलने के बाद लगाया गया. जानकारी के अनुसार इन पोस्टरों को वेरका के एक पार्षद मास्टर हरपाल सिंह द्वारा लगवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि यह किसकी वजह से शुरू हुआ और हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए.

Master Harpal Singh, a Councillor from Verka who put up the posters says,”We wanted to congratulate the people who made it happen, Sidhu sahab aur Imran Khan. More posters are to be put tomorrow.” #Amritsar https://t.co/imsx51YzC6 pic.twitter.com/QOVQay8Qdp

