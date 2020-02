नई दिल्ली: बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, ऐसे में यहां सियासत तेज़ हो गई है. आये दिन नए नए तरह के पोस्टर्स सामने आ रहे हैं. इस बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हैं. बिहार के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तस्वीर के साथ जो पोस्टर लगाया है, उसमें राहुल को अवतार बताया है. इसके साथ ही इस पर लिखा है कि ‘आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे’.

इस पोस्टर पर सिद्धार्थ क्षत्रिय के साथ ही दो तीन और नेताओं के नाम और तस्वीरें हैं. ये पोस्टर इन्हीं की ओर से बिहार में लगवाए गए हैं. इस पर राहुल गांधी की चिल्लाते हुए वाली तस्वीर हैं. राहुल गांधी की तस्वीर पर अवतार के बाद लिखा है कि आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे. इसमें राहुल गांधी द्वारा भाषण में बोली गई वह बात भी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘आरक्षण ख़त्म करने का सपना कभी सच नहीं होगा.’ इसके साथ ही इसमें जवाहर लाल नेहरू सरकार द्वारा 1955 में संविधान में आरक्षण के प्रावधान के बारे में भी बताया गया है.

Bihar: Poster with Congress leader Rahul Gandhi’s picture and ‘Aarakshan khatm nahi hone denge avtaar’ written on it, put by party’s local leaders, in Patna. pic.twitter.com/baV6MPCfKR

— ANI (@ANI) February 20, 2020