Omicron in India: कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. अब तक जिस ओमीक्रोन को ज्यादा संक्रामक और कम घातक माना जा रहा था, उसके कारण ब्रिटेन (Britain) में एक मौत हो चुकी है और जानकारों का मानना है के फरवरी-मार्च में ब्रिटेन में 75 हजार तक मौतें हो सकती हैं. भारत में भी लगातार ओमीक्रोन (Omicron in India) के मामले बढ़ते जा रहे हैं. देश में ओमीक्रोन के मामले 57 तक पहुंच चुके हैं. कोविड कार्यबल (Covid Task Force) के प्रमुख डॉ. वीके पॉल (Dr. VK Paul) का कहना है कि हमारे पास ऐसे टीके होने चाहिए जो वायरस के बदलते स्वरूप पर काम कर सकें. उन्होंने कहा, उम्मीद करते हैं कि भारत में कोरोना वायरस (Corona virus) खात्मे की ओर बढ़ रहा हो, क्योंकि अभी देश में संक्रमण की रफ्तार कम है और यह कम घातक हो गया है. उन्होंने एक डराने वाली बात भी कही. डॉ. पॉल ने कहा, ‘हो सकता है हमारी वैक्सीन (Corona Vaccines) कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर न हो. अगर ओमीक्रोन के पिछले तीन हफ्ते के अपने अनुभव की बात करें तो इसको अब भी बहुत शंकाएं हैं. इन शंकाओं में से कुछ सही भी साबित हो सकती हैं. अभी तक हम ओमीक्रोन की वास्तविक स्थिति और उसकी क्षमता के बारे में नहीं जानते हैं.’Also Read - Omicron Variant सबसे तेजी से फैल रहा, दुनिया के अधिकांश देशों में फैला चुका है : WHO

उद्योग संगठन सीआईआई (CII) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉ. पॉल ने कहा, ‘ इसलिए, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमें त्वरित अनुकूलनीय टीका मंच होने को लेकर सुनिश्चित होना चाहिए. हमें ऐसी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना होगा, जहां हम बदलती परिस्थिति के अनुसार टीके में सुधार कर सकें. ऐसा हर तीन महीने में नहीं किया जा सकता. हालांकि, ऐसा हर साल करना संभव हो सकता है.’ Also Read - Delhi Omicron Cases Update: ओमीक्रोन के 4 नए मरीज, पहले मरीज को मिली अस्पताल से छुट्टी, ये है ताजा आंकड़ा

ज्ञात हो कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जिसे पहले B.1.1.529 नाम से जाना जा रहा था और बाद में ओमीक्रोन नाम दिया गया, ज्यादा संक्रामक है. यह वेरिएंट पहली बार 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संज्ञान में लाया गया था. Also Read - Omicron in Maharashtra: महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के 8 नए मामले मिले, देश में अब क्या है स्थिति, जानिए

डॉ. पॉल ने कहा, इसलिए हमारे पास ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए, जो वायरस का स्वरूप बदलने के साथ ही तेजी से बदल सकें. यह कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई को जारी रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा, हमारे पास फ्लू के खिलाफ हर साल स्वरूप बदलने वाली वैक्सीन उपलब्ध हैं, वैसा ही हमें कोरोना वायरस के लिए भी चाहिए.

कोरोना के खिलाफ ऐसा कब हो पाएगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल हमें मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ मजबूर इम्युनिटी देने वाली वैक्सीन की आवश्यकता है.

(इनपुट – एजेंसियां)