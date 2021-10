Power Crisis Issue: देश में बिजली संकट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. केंद्र सरकार बिजली संकट को लेकर बैठकें कर रही है. तो वहीं कई राज्यों ने पीएमओ को इसे लेकर पत्र भी लिखा है. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने राहत भरी बातें कहीं लेकिन गृहमंत्री ने इसे लेकर सोमवार को बैठक की थी. बता दें कि कई राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संयंत्र ठप हो गए हैं. राज्य सरकारें बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बार-बार केंद्र से गुहार लगा रहे हैं.Also Read - बारिश के कारण महाराष्ट्र विधानसभा की बिजली सप्‍लाई बंद, कार्यवाही स्थगित

इस बीच केंद्र सरकार ने भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है. केंद्र सरकार ने बिजली संकट को देखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को दें. इस सरप्लस की जानकारी मिलने के बाद सरकार जरुरतमंद राज्यों को बिजली आवंटित कर सकेगी.

The States are requested to use the unallocated power for supplying electricity to the consumers of the State. In case of surplus power, the States are requested to intimate so that this power can be reallocated to other needy States: Ministry of Power (1/2) pic.twitter.com/WpBZyfOlFg

— ANI (@ANI) October 12, 2021