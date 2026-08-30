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NEET-PG परीक्षा के दौरान बिजली गुल, कब दोबारा होगा एग्जाम?

NEET-PG Exam: सीतापुरा केंद्र पर मौजूद उम्मीदवारों के अनुसार, बिजली जाने से परीक्षा कराने के लिए ज़रूरी कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित हुए. नतीजतन, परीक्षा तय समय पर शुरू नहीं हो सकी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 30, 2026, 1:47 PM IST
NEET-PG परीक्षा के दौरान बिजली गुल, कब दोबारा होगा एग्जाम?
जयपुर के प्रभावित केंद्र पर करीब 300 छात्र परीक्षा दे रहे थे. (photo credit, IANS, for representation only)
  • जयपुर में कुल 15 केंद्र
  • 8,370 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे
  • प्रभावित केंद्र पर थे 311 अभ्यर्थी

NEET-PG Exam: राजस्थान के जयपुर में सीतापुरा सेंटर पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए NEET-PG 2026 परीक्षा अब 5 सितंबर को होगी. नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) ने ये जानकारी दी है. ANI के अनुसार, यह फैसला परीक्षा केंद्र पर बिजली जाने के बाद लिया गया है. सीतापुरा स्थित इस परीक्षा केंद्र पर कुल 311 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे.

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीतापुरा में एक परीक्षा केंद्र पर बिजली जाने की वजह से कंप्यूटर-आधारित NEET PG 2026 परीक्षा में देरी हुई. परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक होनी थी.

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परीक्षार्थियों का आरोप

समय पर केंद्र पहुंचे उम्मीदवारों का आरोप है कि तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा तय समय पर शुरू नहीं हो सकी. इस देरी से कई उम्मीदवार परेशान रहे. उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने समस्या और उसके संभावित समाधान के बारे में जानकारी पाने के लिए परीक्षा केंद्र के अधिकारियों से संपर्क किया. हालांकि, उनका आरोप है कि उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. जयपुर शहर में रविवार को कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर NEET-PG 2026 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इसमें कुल 8,370 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं. परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया था.

NBEMS ने प्रभावित अभ्यर्थियों को असुविधा पर खेद जताते हुए कहा है किदोबारा परीक्षा 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे जयपुर में कराई जाएगी. परीक्षा का वेन्यू जारी किया जाएगा. प्रभावित अभ्यर्थियों को नए रिवाइज्ड एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. बिजली गुल होने के बाद अभ्यर्थियों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई थी. अब आधिकारिक तौर पर री-एग्जाम की घोषणा से प्रभावित अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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