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हिंदी में समझें बिजली की हाईटेक तकनीक, POWERGRID ने लॉन्च की खास किताब

POWERGRID ने HVDC सिस्टम और अक्षय ऊर्जा के ग्रिड समन्वय पर हिंदी में तकनीकी किताब जारी की. जानते हैं किताब की खासियत और पावर ग्रिड की पूरी डिटेल.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: September 15, 2026, 9:20 PM IST
हिंदी में समझें बिजली की हाईटेक तकनीक, POWERGRID ने लॉन्च की खास किताब
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार ने किताब का विमोचन किया.

POWERGRID ने एक खास पहल की है. कंपनी ने ‘अक्षय ऊर्जा के विद्युत ग्रिड समन्वयन में HVDC प्रणाली की भूमिका’ नाम से एक तकनीकी किताब हिंदी में पब्लिश की है. यह किताब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) सिस्टम और बिजली के ग्रिड में अक्षय ऊर्जा को जोड़ने में आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करती है. इसका मकसद यह है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े मुश्किल विषयों को हिंदी में भी आसान तरीके से समझाया जा सके.

हिंदी दिवस पर मंत्रियों ने किया विमोचन

इस तकनीकी किताब का विमोचन हिंदी दिवस (Hindi Diwas, 2026) और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान नवी मुंबई में किया गया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार ने किताब का विमोचन किया. इस मौके पर POWERGRID के निदेशक (कार्मिक) डॉ. यतींद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे. कंपनी के मुताबिक, यह किताब POWERGRID के कर्मचारियों के साथ-साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है.

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तकनीकी ज्ञान को आसान हिंदी में पहुंचाने की कोशिश

POWERGRID का कहना है कि इस प्रकाशन के जरिए तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान को हिंदी में ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है. खासतौर पर पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड टेक्नोलॉजी जैसे विशेष क्षेत्रों में हिंदी तकनीकी साहित्य की कमी को कम करना इसका एक उद्देश्य है. कंपनी की यह पहल राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल को विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में बढ़ावा देने से जुड़ी है. POWERGRID के अनुसार, इस तरह की किताबें हिंदी को तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की भाषा के रूप में मजबूत करने के साथ राजभाषा और विशेष तकनीकी विषयों के बीच की दूरी कम करने में मदद मिल सकती है.

POWERGRID के नेटवर्क की बड़ी तस्वीर

31 मई, 2026 तक POWERGRID 291 सब-स्टेशनों को चालू कर उनका संचालन कर रहा था. कंपनी के पास 1,85,750 से ज्यादा सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन और 6,30,516 MVA की बदलाव की क्षमता है. POWERGRID के मुताबिक, उन्नत प्रौद्योगिकियों, स्वचालन और डिजिटल समाधानों का विरोध करने के कारण इसके ट्रांसमिशन सिस्टम की औसत संख्या 99.84% से अधिक बनी हुई है. यानी एक तरफ कंपनी देश के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी ज्ञान को हिंदी में उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है.

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