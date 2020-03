नई दिल्ली: जनसेना प्रमुख एवं पावरस्टार पवन कल्याण फिलहाल हैदराबाद में अपने घर पर सेल्फ आइसोलेशन में हैं. वह एक एक्टर होने के साथ-साथ राजनेता भी हैं. उन्होंने देश में बढ़ते खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये की राशि दान करने की घोषणा की है. उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी.

पवन कल्याण ने ट्वीट के जरिए बताया कि वह राज्य और केंद्र सरकार के लिए अपने मौद्रिक योगदान के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि वे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार को महामारी से लड़ने के लिए प्रत्येक मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपये की राशि दान करेंगे. उनके ट्विटर पोस्ट में लिखा है, “मैं कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक को 50 लाख रुपये का दान करूंगा.”

Jana Sena chief Pawan Kalyan announces to donate Rs 1 crore to Prime Minister’s National Relief Fund & Rs 50 lakh each to Andhra Pradesh and Telangana Chief Minister’s Relief Fund in fight against #CoronavirusPandemic. (File photo) pic.twitter.com/bXGiIn8Xnj

— ANI (@ANI) March 26, 2020