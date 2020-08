PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) की छठी किश्त भेज दी गई है. ऐसे में अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान योजना की सूचि में है तो आपके खाते में 2000 रुपये की राशी आ गई होगी लेकिन अगर पैसे अब तक नहीं आए हैं तो आपको इसके लिए शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojana: आपके खाते में नहीं आए 2000 तो करें शिकायत, समाधान के बाद ऐसे चेक करें अपना बैलेंस

PM Kisan Samman Nidhi Yojana (PMKSNY) के तहत एक वर्ष मे सरकार द्वारा 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है, यह मदद किसानों तक 3 किश्तों में 2000-2000 में पहुंचती है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना होगा या फिर आप मेल करके भी अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं. Also Read - किसानों को शिक्षित करने में कृषि विज्ञान केंद्रों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

कैसे करें शिकायत Also Read - इस माह बदल गई हैं पैसे की लेनदेन से जुड़ी ये पांच चीजें, आपको पता है क्या?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लिए आपको अधिकारिक हेल्पलाइन नंबर (PM-Kisan Helpline No. 155261) या 1800115526 (Toll Free) पर कॉल करना होगा. या फिर आप चाहे तों 011-23381092 पर शिकायत कर सकते हैं. वहीं अगर आप अपनी शिकायत मेल के जरिए करना चाहते हैं तो आपको pmkisan-ict@gov.in) पर अपनी शिकायत लिखकर मेल करना होगा.

कैसे चेक करें किश्त

आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर आपको जाना होगा. इसके बाद दाहिने तरफ फार्मर्स कॉर्नर पर आपको जाना होगा. इसके बाद आपको इसके नीचे बेनीफीसरी स्टेट्स का विकल्प दिखाई देगा, इसपर क्लिक करें.

अब आपको सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आफको खाता संख्या, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरना होगा. अब भरने के बाद आपको गेट डेटा पर क्लिक करने होगा. इसके बाद आपकी सभी किश्तों की जानकारी आपको मिल जाएगी. बता दें कि अगर आपके पेज पर FTO is generated and Payment confirmation is pending लिखा दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि फंड ट्रांस्फर की प्रक्रिया चालू हो गई है, पैसे कुछ दिनों में आपके खाते में आ जाएंगे.

इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अगर आपको पेज पर ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपके खाते में फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि कुछ ही दिनों में आपके खाते में पहुंच जाएगी.