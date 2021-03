प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana-PMUY) के माध्यम से अब आप मुफ्त में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल महिलाएं ही ले सकती हैं. इसके लिए कैसे आवेदन करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी हम आपको इसी बाबत जानकारी देन वाले हैं. इस योजना का उद्देश्य ही गरीब परिवारों तक मुफ्त में गैस सिलेंडर देना है. Also Read - PM Ujjwala Yojana Free Gas Connection: उज्जवला योजना के जरिए ऐसे पाएं फ्री में गैस सिलेंडर, यहां पाएं पूरी जानकारी

जानें क्या है प्रक्रिया ( Pradhan Mantri Ujjwala Yojana-PMUY Process)

अगर आप प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके आपको सबसे पहले खुद को उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस कनेक्शन को पाने के लिए BPL कार्डधारक परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है. इस योजना की अधिक जानकारी आप pmujjwalayojana.com पर पा सकते हैं.

कैसे करें आवेदन (How to Apply PM Ujjwala Yojana)

– उज्जवला योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले pmujjwalayojana.com अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

– यहां आपके सामने एक डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा.

– यहां इस फॉर्म को डाउनलोड़ करने के बाद फॉर्म में मांगी गई सबी जानकारी को भर दें .

– इस फॉर्म को अब आपको एलपीजी केंद्र पर जमा कराना होगा.

– साथ ही इससे संबंधित दस्तावेजों को भई वहां जमा करा दें. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वेरिफाई हेने के बाद आपको LPG कनेक्शन मिल जाएगा.

जरूरी दस्तावेज (Documents for PM Ujjwala Yojana)

– मोबाइल नंबर

– आयु प्रमाण पत्र

– आधार कार्ड

– राशन कार्ड की फोटो कॉपी

– बीपीएल कार्ड

– बीपीएल सूची में नाम का प्रिंट

– पासपोर्ट साइज फोटो

– बैंक की फोटो कॉपी

PM Ujjwala Yojana की शर्तें (Who Can Apply for PM Ujjwala Yojana)

– उज्जवला योजना में आवेदन करने के लिए पहली शर्त है कि आवेदक एक महिला होनी चाहिए.

– महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

– महिला BPL परिवार से होनी चाहिए.

– महिला के पास बीपीएल कार्ड तथा राशन कार्ड होना चाहिए.

– आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन (LPG Connection) नहीं होना चाहिए.

आवेदक का नाम या परिवार के किसी भी सदस्य का नाम पहले से ही एलपीजी कनेक्शन में नहीं होना चाहिए.