नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाप-दादा को लेकर टिप्पणी की तो नाराज हुई भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस में तो नेताओं के बेटे ही नेता होते हैं, भाजपा में ऐसा नहीं है. इसलिए एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए यही उनका दु:ख है.

Prakash Javadekar:With this background, Prime Minister became Prime Minister because of his talent,hard work, passion&confidence of people. It is rare leadership qualities that have brought him to this position. It shows Congress’ mindset which demeans merit&praises only dynasty. https://t.co/qx9QOqL30q

