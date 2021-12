Pralay ballistic missile News: भारत में आज एक और बैलिस्टिक मिसाइल ‘प्रलय’ (Pralay ballistic missile) का सफल परीक्षण किया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (DRDO) ने आज गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा, आज भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया,

जो 150 से 500 किलोमीटर के लक्ष्य को भेद सकती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' के पहले सफल पर डीआरडी और इससे जुड़ी टीम को बधाई दी है.

Defence Minister Rajnath Singh congratulated DRDO and associated teams for this maiden development flight trial. He complimented DRDO for the fast track development and successful launch of modern Surface-to-Surface missile: DRDO officials

