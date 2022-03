Uttarakhand Elections Results 2022: उत्तराखंड चुनाव रिजल्ट के अभी तक के रुझानों के हिसाब से सूबे में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. 70 विधानसभा सीटों वाले इस सूबे में दोपहर तक के रुझानों में बीजेपी 42 सीटों से आगे चल रही है और कांग्रेस 26 सीटों पर ही बढ़त बनाये हुए है. इन रुझानों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्य प्रभारी प्रहलाद जोशी का कहना है कि उत्तराखंड के लोगों को हमने कल्याणकारी नीतियां दीं और उनसे अपेक्षित परिणाम मिले हैं.Also Read - Top Memes On UP Election Results 2022: यूपी चुनाव के नतीजों को देख बोला सोशल मीडिया, 'बुलडोजर इज बैक'- देखें एक से एक Memes

#UttarakhandElections2022 | Under the leadership of PM Modi and CM Pushkar Singh Dhami, we gave welfare policies to the people of Uttarakhand and have got expected results: Union minister & state in-charge Pralhad Joshi in Dehradun

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 10, 2022