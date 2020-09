नई दिल्ली: देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल अंतिम सांस ली. काफी वक्त से वे अस्पताल में भर्ती थे. इस दौरान देश की कई हस्तियों और राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. आज 10 राजाजी मार्ग पर उनकी अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही हैं. इस बीच प्रणब दा को श्रद्धांजलि देने के लिए कई राजनेता पहुंचे. पक्ष हो विपक्ष सभी एक कतार में प्रणब दा को श्रद्धांजलि देते दिखे. इस दौरान देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैन्य प्रमुख, मुख्यमंत्री और विपक्ष के कई राजनेता भी दिखाई दिए. Also Read - पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से बॉलीवुड भी सदमे में, कंगना से लेकर अजय देवगन ने जताया शोक

इस दौरान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, ओम बिड़ला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उप राष्ट्रपति वंकैया नायडू, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, गुलाम नबी आजाद इत्यादि कई बड़े राजनेता और सेना के सबसे अधिकारी श्रद्धांजलि देने 10 राजाजी मार्ग पहुंचे. Also Read - खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने शेयर किया ट्रेलर, 'Into The Wild' में आएगा असली मजा

Delhi: President Ram Nath Kovind paid last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg today. pic.twitter.com/RzYzQCI24P — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Former Prime Minister Dr Manmohan Singh pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/0qAxqS47iM — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat, Army Chief General MM Naravane, Air Force Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria and Navy Chief Admiral Karambir Singh pay last respects to former President #PranabMukherjee, at his residence. pic.twitter.com/taBaLT9gTM — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/le8bPPUlcH — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/elBINj1nY0 — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Vice President M Venkaiah Naidu pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/P3cACUGOye — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Bhartiya Janta Party (BJP) President J P Nadda pays homage to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/f0xYHByNB3 — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/Ogc9f1jp3T — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury and CPI leader D Raja pay last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/rVLI3sYxoP — ANI (@ANI) September 1, 2020

यहां की तस्वीर इतनी मार्मिक हैं जिसे देखकर प्रणब दा के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है. देश में बहुत कम ही ऐसे राजनेता हुए हैं, जिन्हें हर राजनीतिक दल के लोग सम्मान करते आए हैं. राजनीतिक गलियारों में प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा कहते हैं. क्योंकि उनका ताल्लुक पश्चिम बंगाल से हैं और बड़े भाई या फिर सम्मानित को बंगाल में दादा कहा जाता है. ऐसे में प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा के नाम से मशहूर हुए.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/v504A5vuqo — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Congress leader Ghulam Nabi Azad pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/th4cz9emom — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/cdL4chUQ5z — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: BJP leader Jyotiraditya Scindia pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/2iECjYDqyp — ANI (@ANI) September 1, 2020

कुशल राजनेता के साथ एक ईमानदार राष्ट्रपति की छवि में प्रणब दा ने पूरी निष्ठा से अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. प्रणब दा के देहांत की खबर सामने आने के बाद पूरा सोशल मीडिाय उनके चाहने वालों के दुखों से भरा पड़ा था. सभी ने अपनी यादों को साझा किया. इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत और गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी.