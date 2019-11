नई दिल्ली: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांंधी सुबह नेहरू की समाधि स्थल शांति वन पहुंचे और उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, सांसदों एवं कार्यकर्ताओं ने भी नेहरू को श्रद्धांजलि दी.

Delhi: Former President Pranab Mukherjee, former Vice President Hamid Ansari and former Prime Minister Manmohan Singh pay tribute to India’s first Prime Minister #JawaharlalNehru, at Shantivan on his birth anniversary today. pic.twitter.com/kzCcG37mhJ

— ANI (@ANI) November 14, 2019