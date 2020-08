Pranab Mukherjee Health Updates: अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है. सेना के ‘रिसर्च एंड रेफरल’ अस्पताल ने यह जानकारी दी. बता दें कि प्रणब मुखर्जी (84) को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी. इससे पहले कोविड-19 (Covid-19) जांच में उनके संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी. Also Read - Pranab Mukherjee Health Updates: प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल ने कही ये बात

The condition of former President Pranab Mukherjee remains unchanged this morning. He is deeply comatose and is being treated for respiratory infection. His vital parameters are stable and he continues to be on ventilatory support: Army Hospital (R&R), Delhi Cantt

