प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो से बढ़ा विवाद, KEM अस्पताल ने सेजल पवार को फोर्स्ड लीव पर भेजा

वायरल वीडियो विवाद के बाद मेडिकल छात्रा सेजल पवार पर कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई. उन्हें 15 दिन की फोर्स्ड लीव पर भेजा गया है. जानिए यह पूरा मामला क्या है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 13, 2026, 6:46 PM IST
प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो से बढ़ा विवाद, KEM अस्पताल ने सेजल पवार को फोर्स्ड लीव पर भेजा
सेजल ने इस मामले को लेकर अपने परिवार से माफी मांगी है. (Photo from IANS)

प्रणीत मोरे के शो से चर्चा में आई KEM अस्पताल और सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की है. संस्थान ने उन्हें 15 दिनों की जबरन छुट्टी पर भेज दिया है. इस दौरान सेजल को अस्पताल, मेडिकल कॉलेज परिसर और हॉस्टल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला शुरुआती जांच और पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया है. साथ ही छात्रा की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है.

जांच समिति तय करेगी अंतिम फैसला

कॉलेज प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई के बाद, सेजल को सुरक्षित तरीके से उनके परिवार के हवाले कर दिया गया है. मामले के बाद उनके माता-पिता भी संस्थान पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की. बताया जा रहा कि सेजल ने इस मामले को लेकर अपने परिवार से माफी मांगी है. मामले की पूरी जांच के लिए संस्थान ने पांच सदस्यीय समिति बनाई है, जिसे सात दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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वायरल वीडियो से क्या पता चला

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई है कि वायरल वीडियो में नजर आने वाली छात्रा सेजल पवार ही हैं. संस्थान का कहना है कि वीडियो में किए गए कुछ दावे पहली नजर में गलत और स्वीकार्य नहीं पाए गए. इसी आधार पर उन्हें अस्थायी रूप से कॉलेज गतिविधियों से दूर रखने का फैसला लिया गया. अगले 15 दिनों तक वह नियमित कक्षाओं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, शैक्षणिक कार्यक्रमों और अन्य संस्थागत गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगी. प्रशासन ने यह भी कहा कि मामले के मानसिक प्रभाव को देखते हुए छात्रा को काउंसलिंग लेने की सलाह दी गई है.

स्टैंड-अप शो से शुरू हुआ था विवाद

यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब कथित तौर पर सेजल पवार स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो के दौरान दर्शकों से बातचीत में मेडिकल शिक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करती दिखाई दीं. कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी टिप्पणियों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. धीरे-धीरे मामला बड़ा होता गया और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया.

मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल की एंट्री

इस मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है. महाराष्ट्र साइबर सेल ने वायरल वीडियो को लेकर FIR दर्ज की है. मामला कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगरा, सेजल पवार और अन्य लोगों से जुड़ा बताया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोप है कि ऑनलाइन माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में भूमिका निभाई गई. साइबर सेल ने संबंधित लोगों को समन भी जारी किए हैं. फिलहाल कॉलेज की आंतरिक जांच और कानूनी प्रक्रिया दोनों साथ-साथ चल रही हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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