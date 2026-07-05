बिहार की राजनीति में बड़ा दांव! बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, BJP के गढ़ में सीधी टक्कर; समझिए पूरा समीकरण

जन सुराज पार्टी ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है. बीजेपी के मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है.

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जन सुराज ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया.

यह सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है.

मतदान 30 जुलाई और मतगणना 3 अगस्त को होगी.

बांकीपुर सीट पर भाजपा और जन सुराज के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है.

बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. जन सुराज पार्टी ने अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है. इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बांकीपुर को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का मजबूत गढ़ माना जाता है.

जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने रविवार को इस घोषणा की. इसके साथ ही साफ हो गया कि प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से आगे बढ़कर सीधे चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक ताकत आजमाएंगे.

क्यों खाली हुई बांकीपुर सीट?

बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी. उनके इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है. ये सीट राजधानी पटना के सबसे अहम राजनीतिक क्षेत्रों में गिनी जाती है. ऐसे में यहां होने वाला मुकाबला सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है.

BJP के गढ़ में प्रशांत किशोर की चुनौती

प्रशांत किशोर लंबे समय तक देश के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने जन सुराज अभियान के जरिए बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की है. अब पहली बार वे बांकीपुर जैसे हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के मजबूत आधार वाले इस क्षेत्र में उनकी उम्मीदवारी चुनाव को बेहद रोचक बना सकती है.

हालांकि, बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी इस प्रतिष्ठित सीट पर पूरी ताकत झोंकेगी.

चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक नाम वापस लेने का अवसर रहेगा.

इन तीनों राज्यों की सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी. चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी.

राजनीतिक नजरें बांकीपुर पर

बांकीपुर उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की आगामी राजनीतिक दिशा का संकेत भी समझा जा रहा है. एक तरफ बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव जन सुराज की राजनीतिक स्वीकार्यता साबित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा.

अगर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, तो इसका असर राज्य की भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों पर भी पड़ सकता है. यही वजह है कि राजनीतिक दलों के साथ-साथ विश्लेषकों और मतदाताओं की नजरें भी इस हाई-प्रोफाइल उपचुनाव पर टिकी हुई हैं.