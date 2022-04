इलेक्शन स्ट्रैटजिस्ट प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अब कांग्रेस (Congress) में शामिल नहीं होंगे. वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने इस संबंध में एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि प्रशांत किशोर से पिछले कुछ दिनों से चल रही बातचीत और उनके प्रजेंटेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनियां गांधी (Sonia Gandhi) ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह (Empowered Action Group 2024) बनाया और उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया. प्रशांत किशोर को इस समूह में शामिल होने का न्योता दिया गया और उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफर को ठुकरा दिया है.Also Read - मध्य प्रदेश: अपने एक बयान से मुश्किल में फंस सकते हैं कांग्रेस के कमलनाथ, उठी कार्रवाई की मांग

Following a presentation & discussions with Sh. Prashant Kishor, Congress President has constituted a Empowered Action Group 2024 & invited him to join the party as part of the group with defined responsibility. He declined. We appreciate his efforts & suggestion given to party.

Also Read - आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे विजेंद्र सिंह ?, बॉक्सर ने अटकलों का कुछ यूं दिया जवाब, देखें ट्वीट

कांग्रेस में प्रशांत किशोर को शामिल होने को लेकर अंतर्विरोध पहले से ही नजर आ रहा था और आखिरकार रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट से इस पर असमंजस खत्म हो गया. Also Read - गुजरात के नजदीक उदयपुर में आयोजित होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर, प्रशांत किशोर की भूमिका भी होगी निर्धारित

I declined the generous offer of #congress to join the party as part of the EAG & take responsibility for the elections.

In my humble opinion, more than me the party needs leadership and collective will to fix the deep rooted structural problems through transformational reforms.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) April 26, 2022