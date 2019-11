पटना: JD (U) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के मामले में बिना नाम लिए भाजपा पर हमला बोला है. प्रशांत ने ट्वीट कर कहा कि 15 से अधिक राज्यों में गैर-भाजपाई मुख्यमंत्री हैं और ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की 55 फ़ीसदी से अधिक जनसंख्या है.

15 plus states with more than 55% of India’s population have non-BJP Chief Ministers. Wonder how many of them are consulted and are on-board for NRC in their respective states!!

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) November 20, 2019