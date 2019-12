नई दिल्लीः जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर अब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे. एएनआई की खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे. आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वो जिस भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं उसे सफलता जरूर हासिल होती है.

Happy to share that @indianpac is coming on-board with us. Welcome aboard!

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 14, 2019