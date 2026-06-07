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पत्नी अपर्णा का भावुक पोस्ट, प्रतीक यादव के जन्मदिन पर बेटी ने उनके गिफ्ट किए पियानो पर बजाई 'हैप्पी बर्थडे' धुन, देखें इमोशनल Video

प्रतीक यादव के जन्मदिन पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव और बेटियों ने भावुक अंदाज में उन्हें याद किया. बड़ी बेटी ने पिता के दिए पियानो पर धुन बजाई, जबकि अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो पोस्ट की.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 7, 2026, 4:37 PM IST
पत्नी अपर्णा का भावुक पोस्ट, प्रतीक यादव के जन्मदिन पर बेटी ने उनके गिफ्ट किए पियानो पर बजाई 'हैप्पी बर्थडे' धुन, देखें इमोशनल Video

Prateek Yadav Birthday: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए इस बार 7 जून का दिन भावनाओं से भरा रहा. परिवार के प्रिय सदस्य और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का ये पहला जन्मदिन था, जब वे उनके साथ मौजूद नहीं थे. करीब 25 दिन पहले उनके निधन के बाद परिवार अब भी उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में उनके जन्मदिन पर पत्नी और बेटियों ने बेहद भावुक अंदाज में उन्हें याद किया.

हर साल ये दिन परिवार के लिए खुशियों और जश्न का अवसर होता था. प्रतीक यादव अपना जन्मदिन पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियों के साथ मनाते थे. परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक, वे हमेशा हंसमुख और ऊर्जा से भरपूर रहते थे और मजाक में कहा करते थे कि वे हमेशा युवा बने रहेंगे. लेकिन इस बार जन्मदिन की वही तारीख परिवार के लिए यादों और भावनाओं का दिन बन गई.

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अपर्णा यादव ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

जन्मदिन के मौके पर अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी छोटी बेटी के साथ एक तस्वीर साझा की. तस्वीर के साथ लिखा गया छोटा-सा संदेश लोगों के दिल को छू गया. उन्होंने लिखा कि जैसा वे कहा करते थे, वे हमेशा युवा रहेंगे. इस एक पंक्ति में अपर्णा यादव का दर्द और अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम साफ दिखाई दिया.

वहीं, बड़ी बेटी ने अपने पिता को एक अलग और बेहद भावुक तरीके से याद किया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में वह पियानो पर ‘हैप्पी बर्थडे’ की धुन बजाती नजर आईं. ये वही सफेद पियानो था, जिसे कभी प्रतीक यादव ने अपनी बेटी को गिफ्ट में दिया था. जन्मदिन पर उसी पियानो पर बजाई गई धुन ने वीडियो को और भी भावुक बना दिया.

वीडियो में क्या है?

वीडियो में मां-बेटी की भावनाएं साफ महसूस की जा सकती हैं. पिता की याद में बजाई गई यह धुन केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक बेटी की अपने पिता के प्रति श्रद्धांजलि थी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रतीक यादव को याद किया.

प्रतीक यादव अपने परिवार, खासकर अपनी बेटियों के बेहद करीब माने जाते थे. परिवार के लोगों का कहना है कि वे अपनी बेटियों की हर छोटी-बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते थे. यही वजह है कि उनके जाने के बाद परिवार के लिए हर खास दिन भावनात्मक हो गया है.

13 मई को हार्ट अटैक के कारण प्रतीक यादव का निधन हो गया था. उनके अचानक चले जाने से परिवार और शुभचिंतकों को गहरा आघात पहुंचा था. अब उनके जन्मदिन पर शेयर किए गए पोस्ट और वीडियो ने एक बार फिर लोगों को भावुक कर दिया. हालांकि, समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ रिश्ते और उनसे जुड़ी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं. प्रतीक यादव का ये जन्मदिन भी उनके परिवार के लिए कुछ ऐसी ही यादों का दिन बन गया, जहां खुशी की जगह भावनाओं और स्मृतियों ने ले ली.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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