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Prateek Yadav Death Reason: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? जानिये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा

Prateek Yadav Death Reason: अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के भाई प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Prateek Yadav Death Reason: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की बुधवार (13 मई) सुबह मौत हो गई. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के भाई प्रतीक को लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रतीक यादव के शव की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक के शरीर पर किसी भी तरह के चोट की पुष्टि नहीं हुई है. डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही हालांकि, मौत की असली वजह सामने आ पाएगी. डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है. प्रतीक के विसरा और हार्ट को सुरक्षित रखा गया है.

किन-किन बीमारियों से पीड़ित थे प्रतीक?

प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे. बताया जा रहा है कि उनके फेफड़े में एक क्लॉट था. इसके अलावा उन्हें डिप्रेशन भी था. लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा था. प्रतीक की पुरानी डॉक्टर डॉ. रुचिता ने बताया है कि उन्हें बीपी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की समस्या भी थी.



मौत की जांच की मांग

समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत की जांच उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश से करने की मांग की है. लखनऊ (मध्य) सीट से सपा के विधायक मेहरोत्रा ने कहा, ‘उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो गई थी.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने डॉक्टर से पूछा कि पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य मौत नहीं है. संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है. अस्पताल में आने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी. उन्हें अस्पताल लाने में देर हुई है इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि प्रतीक यादव जी की मौत की जांच कराई जाए.’

कुछ समय पहले हुए थे अस्पताल में भर्ती

न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रतीक को कुछ समय पहले बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह कुछ दिनों में तबीयत ठीक होने पर घर लौट आए थे. प्रतीक यादव सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे. प्रतीक की पत्नी भाजपा नेता अपर्णा यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. ‘फिटनेस’ के शौकीन प्रतीक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सियासत से दूर रहते थे. हालांकि प्रतीक की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल हो गई थीं और वर्तमान में वह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

(इनपुट: PTI)

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