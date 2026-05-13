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Prateek Yadav Had A Blood Clot In This Organ He Had Been Undergoing Treatment For These

इस अंग में क्लॉट था प्रतीक यादव के, लंबे समय से चल रहा था इन बीमारियों का इलाज

Prateek Yadav Disease: प्रतीक यादव का इलाज लंबे समय से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. हालांकि उनकी मृत्यु घर पर हुई, जब मंगलवार रात उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

(photo credit Social Media, for representation only)

Prateek Yadav Disease: सपा नेता और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया. लखनऊ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया, उनका मृत्यु हो चुकी थी. केजीएमयू में प्रतीक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद ही मृत्यु की वजहें सामने आ पाएंगी.

किन बीमारियों से थे पीड़ित

प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे. बताया जा रहा है कि उनके फेफड़े में एक क्लॉट था. इसके अलावा उन्हें डिप्रेशन भी था. लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा था.

चार डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम

प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया जाएगा. चार डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा. साथ ही पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.

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एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ पुलिस के सूत्रों का कहना है कि प्रतीक को सुबह करीब 6.15 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्‍टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया. प्रतीक यादव को घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उस समय उनकी पत्नी अपर्णा यादव साथ नहीं थीं.

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