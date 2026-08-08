पहले डेटिंग और दोस्ती, फिर शादी का झांसा; लड़की ने लड़कों से ऐसे ठगे करोड़ों रुपये

Prayagraj Dating Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिला पर डेटिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए लड़कों को अपने जाल में फंसाने और बाद में ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं. पल्लवी सिंह राजपूत नाम की लड़की पर आरोप है कि वह Tinder और सोशल मीडिया के जरिए पुरुषों से दोस्ती करती थी. बातचीत बढ़ने के बाद मुलाकात होती थी और फिर कथित तौर पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए जाते थे. आरोप है कि इन्हीं फोटो-वीडियो का इस्तेमाल बाद में पैसे मांगने के लिए किया जाता था. लड़कों का दावा है कि रकम नहीं देने पर महिला उन्हें रेप और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देती थी. ऐसे करके वो 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली है.
आरोपों के मुताबिक, महिला डेटिंग ऐप पर पुरुषों से संपर्क करती थी. शुरुआत में बातचीत सामान्य रहती थी और धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ाई जाती थी. इसके बाद मुलाकात और नजदीकी बढ़ने का सिलसिला शुरू होता था. पीड़ित पक्ष का कहना है कि महिला अपनी किसी परेशानी या जरूरत का हवाला देकर कई बार पैसों की मदद भी लेती थी. आरोप है कि मुलाकात के दौरान फोटो और वीडियो बनाए जाते थे. बाद में यही निजी सामग्री ब्लैकमेलिंग का जरिया बनती थी. कथित तौर पर पुरुषों से बड़ी रकम मांगी जाती थी और पैसे देने से मना करने पर उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने की धमकी दी जाती थी.
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस पूरे मामले में सिर्फ पैसों की मांग नहीं की जाती थी, बल्कि कानूनी कार्रवाई का डर भी दिखाया जाता था. आरोप है कि पैसे नहीं देने पर रेप और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी. इससे कई लोग डर गए और कथित तौर पर पैसे देने के लिए मजबूर हुए. दावा किया गया है कि इस नेटवर्क के जरिए कम से कम 5 लोगों को जेल तक जाना पड़ा. हालांकि, इन आरोपों की पूरी सच्चाई जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ होगी. अभी सामने आई जानकारी को आरोपों और पीड़ित पक्ष के दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.
वायरल तस्वीरों में नोटों के बंडल और असलहा
इस मामले के बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनकी वजह से मामला और चर्चा में आ गया है. इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं. एक तस्वीर में महिला के पास असलहा भी नजर आ रहा है. इन्हीं तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, तस्वीरों में दिखाई दे रही रकम, असलहे और उनके पूरे संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए इन तस्वीरों के आधार पर किसी पक्के निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा. जांच एजेंसियों की पड़ताल के बाद ही इन दावों की स्थिति साफ हो सकेगी.
पीड़ित पक्ष का दावा है कि डेटिंग ऐप के जरिए बनाए गए रिश्तों, निजी फोटो-वीडियो और केस में फंसाने की कथित धमकी का इस्तेमाल लंबे समय तक पैसे वसूलने के लिए किया गया. दावा है कि इस पूरे मामले में 5 लोग जेल जा चुके हैं और 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूली गई. हालांकि, इन आंकड़ों और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. मामला सामने आने के बाद डेटिंग ऐप पर अनजान लोगों से दोस्ती और निजी फोटो-वीडियो शेयर करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, ऑनलाइन दोस्ती के दौरान निजी जानकारी और तस्वीरें साझा करते समय सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.
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