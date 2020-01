प्रयागराज: यहां चल रहे माघ मेले के सबसे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर शुक्रवार शाम तक एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई. मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 स्नान घाट बनाए हैं. इस दौरान शासन की पहल पर हेलीकाप्टर से श्रद्धालुओं और संत महात्माओं पर पुष्प वर्षा भी की गई.

Flower petals showered in Prayagraj on devotees who were there to offer prayers & take holy dip in Ganga river on the occasion of Mouni Amavasya, today pic.twitter.com/ecGaN6zWZA

— ANI UP (@ANINewsUP) January 24, 2020