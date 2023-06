Predator Drone deal: उठ रहे सवालों के बीच नेवी के पूर्व उप प्रमुख का सामने आया ये बड़ा बयान

Predator Drone deal: अमेरिका के साथ भारत (India-US) की प्रस्तावित प्रीडेटर ड्रोन सौदे (Predator Drone deal) की को लेकर उठए जा रहे सवालों के बीच इंडियन नेवी (Indian Navy ) के रिटायर्ड उप प्रमुख (former Vice Chief) वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे (SN Ghormade) ने आज बुधवार को कहा कि भारत-अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन सौदा को लेकर बड़ा बयान दिया है.

इंडियन नेवी के रिटायर्ड उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने भारत-अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन सौदे पर कहा, “यह सशस्त्र बलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा है क्योंकि यह खुफिया, निगरानी और टोही क्षमता प्रदान करता है. मुझे नहीं लगता कि किसी गलत काम की कोई गुंजाइश है. यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी हमें आवश्यकता है.

रिटायर्ड वाइस एडमिरल ने कहा, हम हिंद महासागर क्षेत्र के व्यापक विस्तार और हमारे उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसियों के साथ सीमाओं को भी कवर करने में सक्षम हैं.” उन्होंने कहा, …कीमत तय नहीं की गई है. मुझे लगता है कि कीमत को लेकर अटकलें चल रही हैं, जिसे अलग रखा जाना चाहिए, जो भी किया जाएगा, राष्ट्रीय हित में किया जाएगा.”