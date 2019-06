नई दिल्ली: दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बीते रविवार को एक बुजुर्ग दंपति और उनकी नर्सिंग अटेंडेंट की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को जान पहचान वाली एक महिला और उसके लिव इन पार्टनर ने अंजाम दिया था. इस वारदात के पीछे मुख्‍य इरादा लूटपाट का था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से इस हत्‍याकांड के आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही. आरोप में पुलिस ने 42 वर्षीय एक महिला और उसके लिव इन’ पार्टनर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि प्रीति सहरावत और मनोज भट (39) को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया.

बता दें कि बुजुर्ग दंपति-विष्णु माथुर (78), शशि माथुर (75) और उनकी नर्सिंग अटेंडेंट खुशबू नौटियाल (24) के शव रविवार की सुबह मिले थे. उनका गला रेता गया था.

दिल्‍ली के वसंत विहार में ट्र‍िपल मर्डर, सीनियर कपल और नौकरानी का शव मिला

पुलिस बताया कि दोनों आरोपी परिवार को जानते थे और प्रीति बुजुर्ग दंपति की करीबी पारिवारिक मित्र थी. उसका पिता मृतकों में से एक का सहकर्मी भी था. इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई.

Delhi: Elderly couple Vishnu and Shashi Mathur and their domestic help Khushboo found murdered, in Vasant Enclave. Police at the spot pic.twitter.com/jnNtnhtBvK

— ANI (@ANI) June 23, 2019