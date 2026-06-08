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शादी से पहले फिजिकल रिलेशन नॉर्मल, ये खराब कैरेक्टर की निशानी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह मामला तेलंगाना के गजुला तिरुपति से जुड़ा है, जिन्हें स्टाइपेंडियरी कैडेट ट्रेनी पुलिस कॉन्स्टेबल (SCTPC) पद के लिए अस्थायी रूप से चुना गया था. बाद में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 8, 2026, 9:17 PM IST
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन नॉर्मल, ये खराब कैरेक्टर की निशानी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि दो आपसी सहमति वाले अनमैरिड लोगों के बीच फिजिकल रिलेशन खराब कैरेक्टर की निशानी नहीं है. इसे अकेले किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल खड़ा करने का आधार नहीं माना जा सकता.

लीगल वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें तेलंगाना पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में याचिकाकर्ता के सिलेक्शन को रिजेक्ट करने के मामले में कही.तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने गजुला तिरुपति के चयन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि 2013 में उसके खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का केस दर्ज हुआ था.

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SCTPC से जुड़ा है मामला

यह मामला तेलंगाना के गजुला तिरुपति से जुड़ा है, जिन्हें स्टाइपेंडियरी कैडेट ट्रेनी पुलिस कॉन्स्टेबल (SCTPC) पद के लिए अस्थायी रूप से चुना गया था. बाद में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई. भर्ती बोर्ड का तर्क था कि वह पहले एक ऐसे आपराधिक मामले में शामिल रहे थे, जो कथित तौर पर शादी के वादे पर बने प्रेम संबंध से जुड़ा था. इसलिए उनकी इमेज पुलिस सेवा के लिए सही नहीं है.

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कोर्ट ने और क्या कहा?

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने भर्ती बोर्ड के फैसले को गलत ठहराया. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसका कोई प्रेम संबंध था या वह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका. कोर्ट ने साफ किया कि आज के सामाजिक परिवेश में शादी से पहले अफेयर्स या रिलेशन नॉर्मल बात है. सिर्फ इसी आधार पर किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

2015 में लोक अदालत में हो गया था समझौता

याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 417, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे शादी का वादा करके कई साल तक रिलेशन बनाए. बाद में किसी दूसरी महिला से शादी रचा ली. वैसे ये मामला 2015 में लोक अदालत में हुए समझौते के जरिए रफादफा हो गया था. हालांकि, तेलंगाना पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने वेरिफिकेशन फॉर्म में इस मामले की जानकारी छिपाई नहीं थी, बल्कि खुद उसका खुलासा किया था.

अपराध में नैतिक अधमता का ठोस सबूत जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “किसी कैंडिडेट की योग्यता का आकलन करना रिक्रूटर का अधिकार है, लेकिन यह प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती.” अदालत ने माना कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ आरोपों के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी, तो यह न्यायसंगत नहीं होगा. अदालत ने यह भी कहा कि किसी अपराध में नैतिक अधमता (Moral Turpitude) साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सामग्री होनी चाहिए.

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हर अफेयर का शादी में बदलना जरूरी नहीं-SC

फैसले में अदालत ने सामाजिक बदलावों का भी उल्लेख किया. जजों ने कहा कि हर अफेयर का शादी में बदलना जरूरी नहीं होता. अगर कोई रिश्ता टूट जाता है, तो सिर्फ इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी रिश्ते का अंजाम अपने आप में अपराध का सबूत नहीं बन जाता.

भर्ती बोर्ड की दलील भी खारिज

अदालत ने भर्ती बोर्ड की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें समझौते को अपराध स्वीकार करने के बराबर माना गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत में हुआ समझौता अपने आप में दोष स्वीकार करने का सबूत नहीं है.भर्ती बोर्ड का यह निष्कर्ष पूरी तरह निराधार और मनमाना था.

तेलंगाना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बहाल

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें कैंडिडेट (याचिकाकर्ता) की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने को कहा गया था. अदालत ने हाईकोर्ट की बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को राहत दी.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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