कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, BJP को एक ही दिन में मिला इन दो अभिनेताओं का साथ

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. पार्टी बदलने वाले नेताओं की भी कमी नहीं है. चुनाव की घोषणा होने के साथ ही कई नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया है. लगभग हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में बुधवार को साउथ के दो फिल्मी सितारों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की. दक्षिण में दोनों अभिनेताओं की अच्छी फैन फॉलोइंग है और इससे पार्टी को जरूर फायदा होगा.

BJP national president JP Nadda had an insightful interaction with veteran actor & Chief of Janasena Party, Pawan Kalyan. They exchanged ideas on working together for the betterment of the nation & discussed various topics of national importance in great depth: BJP pic.twitter.com/6u9H9qamTf — ANI (@ANI) April 5, 2023