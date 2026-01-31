Hindi India Hindi

Preparations Underway To Make Sunetra Pawar Maharashtra Deputy Chief Minister Sharad Pawar Says No Information About Swearing In

Maharashtra: सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी, शरद पवार बोले- 'शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं', महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है?

राजनीतिक गहमा गहमी के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने इस घटनाक्रम से स्वयं को अलग करते हुए कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है.

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजित पवार के निधन के बाद सरकार में उनकी जगह भरने के लिए पत्नी सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी. इसे लेकर एनसीपी की दोपहर लगभग दो बजे अहम बैठक होगी. इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने इस घटनाक्रम से स्वयं को अलग करते हुए कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है.

क्या बोले शरद पवार?

शरद पवार ने बारामती में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण के बारे में मीडिया में प्रसारित खबरों से पता चला. पवार परिवार से किसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि हमें शपथ ग्रहण के बारे में पता नहीं है. उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने ही लिया होगा.

दोनों धड़ों को एकजुट करने की थी?

शरद पवार ने ये भी कहा कि उनके भतीजे अजित पवार की इच्छा दोनों धड़ों को एकजुट करने की थी और वे इसे लेकर आशावादी थे. शरद पवार ने आगे कहा कि अब हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए. अजित पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों धड़ों के विलय पर बातचीत शुरू की थी. विलय की तारीख भी तय हो गई थी-यह 12 (फरवरी) को होना था. दुर्भाग्य से उससे पहले ही अजित हमें छोड़कर चले गए.

बता दें कि अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में मौत के बाद राकांपा नेताओं के एक वर्ग ने मांग की थी कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में पवार के पास रहा पद उनकी पत्नी को दिया जाए. अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में वित्तमंत्री का पद संभाल रहे थे.

सुनेत्रा पवार अगर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेती हैं तो वह महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री होंगी. इसे लेकर अजित पवार के देवगिरी बंगले के बाहर शनिवार, सुबह ही हलचल शुरू हो गई थी. पार्टी कार्यकर्ता भी उनके घर के बाहर जुटे हैं. हालांकि, इस फैसले के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ विलय की कोशिशों पर विराम लग सकता है.

