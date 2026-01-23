Hindi India Hindi

Preparing For Future Wars Air Force Chief Marshal A P Singh Bout Sixth Generation Fighter Jets

भविष्य के युद्ध की तैयारी आज से ही, छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लेकर एयर फोर्स चीफ ने दी ये बड़े काम की सलाह

एयर चीफ ने कहा कि अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अकेले विकसित करने की कोशिश करने से इन्हें शामिल करने में काफी देरी हो सकती है जिससे भारत अपने दुश्मनों से पीछे रह सकता है.

एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने एक सेमिनार में बोलते हुए भविष्य की हवाई युद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही. वायु सेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के विकास में तेजी लाने के लिए मित्र देशों के साथ सहयोग करना चाहिए. वायु सेना प्रमुख के अनुसार, आत्मनिर्भरता एक मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है लेकिन आधुनिक एयरोस्पेस में तकनीक जिस तेजी से बदल रही है उसमें अंतरराष्ट्रीय साझेदारी जरूरी है.

…तो भारत दुश्मनों से पीछे रह सकता है

वायु सेना प्रमुख ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश में बीते एक दशक में शोध और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. लेकिन, दूसरी तरफ हवाई युद्ध के तरीके भी बेहद तेजी से बदल रहे हैं. एयर चीफ ने कहा कि अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अकेले विकसित करने की कोशिश करने से इन्हें शामिल करने में काफी देरी हो सकती है जिससे भारत अपने दुश्मनों से पीछे रह सकता है.

वायु सेना प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं?

भारत अभी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है. एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमका) कार्यक्रम को साल 2025 में मंजूरी मिली. इसे पूरी तरह तैयार होकर उड़ान भरने में 10 साल का समय लगेगा. जबकि दूसरी तरफ चीन ने पांचवीं पीढ़ी के सैकड़ों एयरक्राफ्ट तैयार कर लिए हैं और अब छठवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है. एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह का सीधा इशारा इस बात की तरफ था कि भविष्य में दुश्मनों से दो कदम आगे रहना है तो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर भी अभी से काम शुरु करना होगा.

सक्षम सैन्य शक्ति की अहमियत भी बताई

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वही देश सुरक्षित रहता है जिसके पास मजबूत और सक्षम सैन्य शक्ति होती है. भारतीय वायुसेना के प्रमुख के अनुसार आर्थिक, कूटनीतिक या तकनीकी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो यदि उसके पीछे सशक्त सैन्य बल नहीं है तो कोई भी राष्ट्र दूसरे देशों के दबाव में आ सकता है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला और इराक इसके ताजा उदाहरण हैं.

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का अंतिम निर्णायक तत्व होती है. इसके बिना कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता. वेनेजुएला और इराक का उदाहरण देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इन देशों में कमजोर सैन्य स्थिति के कारण बाहरी हस्तक्षेप और दबाव देखने को मिला. उन्होंने कहा कि अंततः वही देश सुरक्षित रहता है जिसके पास मजबूत और सक्षम सैन्य शक्ति होती है.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सिर्फ सैन्य शक्ति होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे प्रयोग करने की इच्छाशक्ति भी उतनी ही आवश्यक है. यदि कोई देश केवल संयम दिखाता है लेकिन उसकी शक्ति स्पष्ट नहीं है तो उस संयम को कमजोरी के रूप में देखा जाता है. वहीं, जब कोई देश मजबूत होकर संयम दिखाता है तभी वह संयम क्षमता और आत्मविश्वास के रूप में स्वीकार किया जाता है.

वायुसेना प्रमुख ने बताया कि आज भारतीय वायुसेना पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है और संसाधन भी लगातार बेहतर हो रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय वायुसेना को पिछली सफलताओं पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को और अधिक सशक्त, आधुनिक और तैयार बनाना होगा.