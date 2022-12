Delhi Airport: दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ कम करने की तैयारी, उड़ानों की संख्या कम की जाएगी

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ कम करने की तैयारी के लिए योजना बना ली गई है. बताया जा रहा है कि उड़ानों की संख्या घटाने और कुछ उड़ानों को टर्मिनल-3 (टी-3) से स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है. अधिकारियों ने बताया कि यह योजना नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के टी3 पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद आई है. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली हवाई अड्डे का निरीक्षण किया था. इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से भी बात की थी.

अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया मंच पर इंतजार के समय की जानकारी देने के अलावा एक कमांड केंद्र वास्तविक समय के आधार पर गेट पर भीड़ की निगरानी करेगा. इसके अलावा एयरलाइंस को भीड़ के बारे में बताया जाएगा ताकि चेक-इन पर भीड़ को कम किया जा सके.