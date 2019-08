गुवाहाटी: देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने रविवार को कहा कि मौजूदा वक्त में कुछ लोगों और समूहों का ‘आक्रामक और लापरवाही भरा बर्ताव’ देखने को मिल रहा है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह के घटनाक्रम महज अपवाद हैं और देश की विधिक संस्थाओं की मजबूत परंपराओं से परास्त होंगे.

गोगोई ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के ऑडिटोरियम की यहां आधारशिला रखने के बाद कहा, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं अपवाद होंगी और हमारी संस्था की मजबूत परंपराएं और लोकाचार इस तरह के हठी घटकों के आक्रामक बर्ताव से उबरने में हमारे हितधारकों की सदैव मदद करेंगे.

Chief Justice of India, Ranjan Gogoi: And that the strong traditions & ethos of our institution shall always assist the stakeholders to display resilience to overcome the belligerence of such wayward constituents. (2/2) https://t.co/1f66S9C07j

— ANI (@ANI) August 4, 2019