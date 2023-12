Christmas 2023: मेरी क्रिसमस! PM मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी क्रिसमस की शुभकामनाएं

Christmas Day: हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है. इस दिन को ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है. लोग आधी रात को क्रिसमस मास में भाग लेते हैं, चर्च जाते हैं, अपने प्रियजनों के लिए शानदार दावत करते हैं. इसके साथ ही कुकीज और केक बनाते हैं, अपने घरों को मिस्टलेटो और टिमटिमाती रोशनी से सजाते हैं.

क्रिसमस डे के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दी और कहा, “क्रिसमस के शुभ अवसर पर, मैं सभी साथी नागरिकों, विशेषकर ईसाई भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार प्रेम और करुणा का संदेश देता है.

Merry Christmas to all!

This festival of joy spreads the message of harmony, love and compassion. Let us recall the teachings of Jesus Christ and resolve to work together for well-being and prosperity of one and all.

