राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 65वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

President Draupadi Murmu Birthday: देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) का आज जन्मदिन है. राष्ट्रपति मुर्मु अपने इस दिन को और भी खास बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन स्थित कल्याण केंद्र और अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगी. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें ‘बुद्धि और गरिमा की किरण’ बताया.

पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट में लिखा, “राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की बधाई. ज्ञान, गरिमा और हमारे लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता की एक किरण, वह राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए प्रशंसित हैं. उनका समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है.” उन्होनें ट्वीट में आगे लिखा कि वह राष्ट्रपति मुर्मू के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामने करते हैं.