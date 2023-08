सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक Bindeshwar Pathak को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी ने ऐसे किया याद...

सुलभ इंटरनेशनल (Sulabh international) के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक (Bindeshwar Pathak) का 80 साल की उम्र में निधन हो गया. सुलभ इंटरनेशनल के दफ्तर में झंडोत्तोलन के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और आनन-फानन में उन्हें AIIMS में भर्ती कराया गया था. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बिंदेश्वर पाठक का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है. मालूम हो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता अभियान को समर्पित कर दिया था. उन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्वच्छता अभियान के लिए खासा ख्याति मिली. वह ‘सुलभ इंटरनेशनल’ के जरिए लाखों गंभीरों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जो शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बिंदेश्वर पाठक के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा, ‘सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिन्देश्वर पाठक के निधन का समाचार अत्यंत दुखदाई है. पाठक ने स्वच्छता के क्षेत्र में क्रान्तिकारी पहल की थी. उन्हें पद्म-भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था. उनके परिवार तथा सुलभ इंटरनेशनल के सदस्यों को मैं अपनी शोक-संवेदनाएं व्यक्त करती हूं.